Κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού επέλεξαν έναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους που αξιοποιούνται τα χρήματα για την προετοιμασία  ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές έκλεισαν έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της πόλης και τον μετέτρεψαν σε αυτοσχέδιο γήπεδο ποδοσφαίρου, παίζοντας αγώνες μπροστά στα μάτια των περαστικών.

Μέσα από αυτή τη συμβολική κίνηση, θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τη διοργάνωση θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε πιο άμεσες ανάγκες της κοινωνίας, όπως η στέγαση, η ύδρευση, οι μεταφορές και η ηλεκτροδότηση.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως, όταν βασικά δικαιώματα δεν είναι εξασφαλισμένα για όλους, η προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός, όσο σημαντικό κι αν θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

