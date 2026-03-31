Κάτοικοι της Πόλης του Μεξικού επέλεξαν έναν πρωτότυπο τρόπο διαμαρτυρίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους που αξιοποιούνται τα χρήματα για την προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές έκλεισαν έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της πόλης και τον μετέτρεψαν σε αυτοσχέδιο γήπεδο ποδοσφαίρου, παίζοντας αγώνες μπροστά στα μάτια των περαστικών.

World Cup protestors shut down CDMX highway 🛣️⚽️ Mexico City residents created a makeshift football pitch on one of the capital’s busy roads 🇲🇽 They say World Cup funds should have been used to address more urgent issues like housing, water, ​transport and electricity. pic.twitter.com/DdRj3wFwVE — DW Sports (@dw_sports) March 30, 2026

Μέσα από αυτή τη συμβολική κίνηση, θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι τα κονδύλια που διατίθενται για τη διοργάνωση θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε πιο άμεσες ανάγκες της κοινωνίας, όπως η στέγαση, η ύδρευση, οι μεταφορές και η ηλεκτροδότηση.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως, όταν βασικά δικαιώματα δεν είναι εξασφαλισμένα για όλους, η προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι ένα τόσο μεγάλο αθλητικό γεγονός, όσο σημαντικό κι αν θεωρείται σε παγκόσμιο επίπεδο.