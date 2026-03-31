Στην έκδοση εγκυκλίου για τη χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων προχωρά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η εγκύκλιος αφορά περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που είχαν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, αλλά απεβίωσαν πριν προλάβουν να υποβάλουν αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση προνοιακού αναπηρικού επιδόματος.

Στις περιπτώσεις αυτές, μέχρι σήμερα, οι κληρονόμοι δεν μπορούσαν να λάβουν τα αναδρομικά ποσά, παρότι η αναπηρία είχε ήδη πιστοποιηθεί ή επρόκειτο να πιστοποιηθεί. Πρόκειται δε, για παρέμβαση, ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, με την εγκύκλιο προβλέπεται ότι, αν ένα άτομο με αναπηρία υπέβαλε αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας από τις 16.09.2022 και μετά, αλλά απεβίωσε πριν προλάβει να καταθέσει αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής σε χρήμα, η αίτηση πιστοποίησης λογίζεται και ως αίτηση για τη χορήγηση της παροχής. Ωστόσο, προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει υποβληθεί από τους κληρονόμους του εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τον νόμο.