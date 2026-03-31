Με το βλέμμα στραμμένο στην τσέπη του καταναλωτή και την αγορά να πιέζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση επιχειρεί να στήσει ένα «ανάχωμα» ακρίβειας λίγο πριν το Πάσχα. Στη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κλείδωσαν οι άμεσες παρεμβάσεις που φέρνουν έστω και μια μικρή ανακούφιση στην αντλία.

Τι αλλάζει από αύριο στην τσέπη μας

Το βάρος πέφτει άμεσα στις μεταφορές και την κίνηση των επαγγελματιών, αλλά και των ιδιωτών που χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

Ετσι:

Επιδότηση diesel:

Από αύριο, 1η Απριλίου μπαίνει σε εφαρμογή η επιδότηση diesel για 20 λεπτά ανά λίτρο. Η μείωση αναμένεται να φανεί απευθείας στην τελική τιμή, λειτουργώντας ως «φρένο» στις αυξήσεις των τελευταίων ημερών.

Fuel Pass στη βενζίνη:

Μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα ανοίγει ο δρόμος και για την επιδότηση της βενζίνης, με το νέο Fuel Pass να παίρνει σειρά.

Σαφάρι ελέγχων:

Οι αρχές διαμηνύουν ότι θα συνεχιστούν εκατοντάδες καθημερινοί έλεγχοι στα πρατήρια με αμείωτη ένταση.