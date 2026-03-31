Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για το Fuel Pass στο gov.gr, με στόχο την οικονομική ανακούφιση των πολιτών από τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα 24ωρα, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν από το Πάσχα. Το μέτρο αφορά εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων και μοτοσικλετών, παρέχοντας κλιμακωτή επιδότηση που φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής των χρημάτων.

Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ το ποσό καλύπτει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής:

• 50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

• 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

• 40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

• 50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, η διαφορά είναι 10 ευρώ .Επιπλέον το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί. Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το μέτρο απευθύνεται κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ αφορά ιδιοκτήτες οχημάτων (βενζίνης ή diesel).

Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση είναι να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του πακέτου είναι όσοι διαθέτουν οχήματα diesel. Και αυτό γιατί επωφελούνται διπλά: αφενός από τη μείωση της τιμής απευθείας στην αντλία (από 1η Απριλίου) και αφετέρου από το Fuel Pass, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το τελικό όφελος. Με άλλα λόγια, είναι η μόνη κατηγορία οδηγών που βλέπει συνδυαστικά δύο παρεμβάσεις να μειώνουν το κόστος καυσίμου.

Η επιδότηση του fuel pass αντιστοιχεί σε περίπου 30–36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση, επιχειρώντας να «απορροφήσει» μέρος της αύξησης που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή αστάθεια.