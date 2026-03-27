Με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, η λέξη «ακρίβεια» μοιάζει πλέον φτωχή. Τα επίσημα στοιχεία για τις 26 Μαρτίου 2026 δείχνουν μια εφιαλτική πραγματικότητα στις αντλίες, με τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης να έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ (2,052 €/λτ) και το Diesel κίνησης να ακολουθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα (2,100 €/λτ).

Για τον μέσο οδηγό, η επίσκεψη στο πρατήριο έχει μετατραπεί σε «άσκηση επιβίωσης». Όταν η κατοστάρα αμόλυβδη αγγίζει τα 2,261 €/λτ και το υγραέριο κίνησης βρίσκεται στο 1,368 €/λτ, το γέμισμα ενός μεσαίου ρεζερβουάρ απαιτεί πλέον πάνω από 100 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί, για πολλούς, σε δύο μεροκάματα. Ακόμα και η θέρμανση παραμένει δυσβάσταχτη, με το πετρέλαιο στα 1,670 €/λτ, την ώρα που το Fuel Pass των 50 ή 60 ευρώ φαντάζει ως μια πολύ μικρή «σταγόνα» σε έναν ωκεανό ανατιμήσεων.

Οι «πρωταθλητές» της ακρίβειας

Στις Κυκλάδες, η αμόλυβδη έχει εκτοξευθεί στα 2,142 €, ενώ στα Δωδεκάνησα αγγίζει τα 2,117 €. Αν κάποιος επιλέξει 100άρα αμόλυβδη στα νησιά και ειδικά στις Κυκλάδες, θα πρέπει να πληρώσει έως και 2,356 € το λίτρο!

Η Κρήτη στο «κόκκινο»

Από το Ηράκλειο (2,102 €) μέχρι τα Χανιά (2,096 €), η οδήγηση στην Κρήτη κοστίζει πλέον όσο μια μικρή περιουσία, με το Diesel κίνησης να ξεπερνά τα 2,140 €.

Οι «φθηνότεροι» (σχετικά)

Στη Χίο και τη Σάμο εντοπίζονται οι χαμηλότερες τιμές, με την αμόλυβδη οριακά πάνω από τα 2,01 €, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Ξάνθη και οι Σέρρες κρατούν το «οχυρό» στα 2,025 €.