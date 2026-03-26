Την ευκαιρία για να βρουν νέα θύματα που θα εξαπατήσουν, αρπάζοντάς τους ό,τι έχουν και δεν έχουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προσπαθούν να αρπάξουν τα μέλη κυκλωμάτων ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Όπως είχε ανακοινώσει και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρατηρούνται αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες. Ειδικότερα, αποστέλλονται ψευδή μηνύματα SMS τα οποία ενημερώνουν δήθεν για δικαιούχους του Fuel Pass 2026 και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Πρακτικές συμβουλές για προστασία

Οι πολίτες δεν πρέπει να δίνουν προσωπικά στοιχεία – όπως κωδικούς Taxis, e-Banking, PIN καρτών ή ονόματα χρήστη – σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία ή λογιστές που επικαλούνται «διευκόλυνση» για επιδοτήσεις ή άλλες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρέπει να γίνεται μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή εφαρμογών των φορέων και όχι μέσω συνδέσμων από μηνύματα, emails ή μηχανές αναζήτησης. Σε περίπτωση ύποπτου email, συνιστάται επικοινωνία με τον φερόμενο αποστολέα για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διεύθυνση του αποστολέα. Τα phishing μηνύματα συχνά χρησιμοποιούν ψεύτικες ή άσχετες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να εξετάζουν το είδος των πληροφοριών που ζητούνται· κανένας αξιόπιστος φορέας δεν ζητά μέσω email προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Τα μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος ή υπόσχονται επιστροφή φόρου και επιδόματα απαιτούν αυξημένη προσοχή. Οι επιτιθέμενοι συχνά χρησιμοποιούν αυτή την τακτική για να ασκήσουν πίεση στα θύματα.

Ένας απλός έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας μπορεί επίσης να αποκαλύψει ύποπτα μηνύματα, καθώς τα περισσότερα phishing emails περιέχουν λάθη ή κακοδιατυπωμένες φράσεις. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις ασφάλειας και φίλτρα antispam που εντοπίζουν και απορρίπτουν κακόβουλα μηνύματα.