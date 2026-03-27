Όταν η τιμή της αμόλυβδης φλερτάρει με τα 2 ευρώ και ένα γέμισμα πλέον απαιτεί «ολόκληρο μεροκάματο», η είδηση για το νέο Fuel Pass δεν προκαλεί ακριβώς ενθουσιασμό, αλλά μια μάλλον συγκρατημένη αναμονή. Από την εβδομάδα που έρχεται, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr ανοίγει ξανά τις πύλες της για περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, προσφέροντας μια μικρή «ένεση» που κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ.

Ας είμαστε ειλικρινείς…. τα ποσά αυτά δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, ούτε να γεμίσουν το ρεζερβουάρ για το ταξίδι του Πάσχα. Είναι όμως μια επιστροφή χρημάτων που, σε τέτοιους καιρούς, κανείς δεν θέλει να χαρίσει στο κράτος από ένα λάθος στην αίτηση.

Κάρτα στο κινητό ή μετρητά στην τράπεζα;

Εδώ κρύβεται το πρώτο «μυστικό». Η κυβέρνηση δίνει ένα έξτρα κίνητρο 10 ευρώ σε όσους επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα στο smartphone (NFC).

Αν μένετε σε νησιωτική περιοχή, η κάρτα σάς δίνει 60 ευρώ το δίμηνο, ενώ ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) μόλις 50.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα ποσά πέφτουν στα 50 ευρώ για την κάρτα και στα 40 για την τράπεζα, για τους δύο μήνες.

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Υπάρχει όμως μία «παγίδα». Τα χρήματα στην ψηφιακή κάρτα δεν βγαίνουν σε μετρητά. Μπορείτε να τα ξοδέψετε μόνο σε βενζινάδικα, ταξί ή εισιτήρια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Αντίθετα, αν τα βάλετε στην τράπεζα, τα κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά παίρνετε λιγότερα. Επίσης, η ψηφιακή κάρτα έχει «ημερομηνία λήξης» την 31η Ιουλίου 2026, αν δεν τα ξοδέψετε μέχρι τότε, τα χρήματα επιστρέφουν στο Δημόσιο.

Ποιοι μένουν εκτός «νυμφώνος»;

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία με τους κωδικούς Taxisnet, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι «εντάξει» απέναντι στον νόμο. Το σύστημα κάνει αυτόματους ελέγχους και θα σας «κόψει» αν:

-Το αμάξι ή η μηχανή είναι ανασφάλιστα.

-Χρωστάτε τέλη κυκλοφορίας (έστω και του προηγούμενου έτους).

-Το όχημα έχει δηλωθεί σε ακινησία.

Επίσης, θυμηθείτε τον περιορισμό που είναι ένα όχημα ανά φυσικό πρόσωπο. Αν έχετε δύο αμάξια στο όνομά σας, θα επιδοτηθείτε μόνο για το ένα. Αν στο σπίτι υπάρχουν δύο οχήματα, καλό είναι το καθένα να είναι δηλωμένο σε διαφορετικό μέλος της οικογένειας για να πάρετε διπλή ενίσχυση.

Η διαδικασία: Απλά και ψηφιακά

Το θετικό είναι ότι δεν χρειάζονται δικαιολογητικά. Η εφαρμογή «τραβάει» αυτόματα τα στοιχεία από το Ε1 του 2025 (για τα εισοδήματα του ’24). Τα εισοδηματικά όρια είναι 25.000€ για άγαμους και 35.000€ για έγγαμους (με προσαύξηση 5.000€ για κάθε παιδί). Έως 39.000 μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Αν η τεχνολογία δεν είναι το δυνατό σας σημείο, τα ΚΕΠ είναι εκεί για να βοηθήσουν. Ωστόσο, η ψηφιακή αίτηση είναι υπόθεση λίγων λεπτών. Τι πρέπει να κάνετε; Επιβεβαιώνετε email, κινητό και τρόπο πληρωμής, και περιμένετε την πίστωση.