Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) εισέβαλαν στο νότιο Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, χρησιμοποιώντας πέδιλα του σκι και περνώντας μέσω των εδαφών της Συρίας που είχαν πρόσφατα καταλάβει τα ισραηλινά στρατεύματα. Πρόκειται για την πρώτη διασυνοριακή επιχείρηση που πραγματοποιεί η Μονάδα Αλπινιστών των IDF.

לראשונה בפעילות חוצת גבול מהחרמון הסורי אל דרום לבנון: תיעוד מפעילות כוחות יחידת האלפיניסטים לוחמי יחידת האלפינסטים, בפיקוד חטיבת ׳ההרים׳ (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון. במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח הררי מורכב וחצו בטיפוס… pic.twitter.com/IsWNEEycVb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 29, 2026

Το Ισραήλ συγκρούεται τις τελευταίες εβδομάδες με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ενώ παράλληλα εξαπολύει αεροπορικές επιδρομές σε υποδομές και αστικά κτίρια στα ανατολικά της χώρας.

#IDF soldiers carried out a rare winter raid, skiing across the border from #Syria into #Lebanon to take down #Hezbollah terror infrastructure and secure the northern frontier.” ⛷️🎿⛷️ pic.twitter.com/ZuTm0MoDqK — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) March 29, 2026

«Οι έφεδροι της Μονάδας Αλπινιστών της 810ης Περιφερειακής Ταξιαρχίας Mountains επιχείρησαν σε δύσκολο ορεινό έδαφος και διέσχισαν, σκαρφαλώνοντας μέσα από το χιόνι, από τον συριακό Ερμόν στην περιοχή του όρους Ντοβ στο νότιο Λίβανο, για να σαρώσουν την περιοχή, να συλλέξουν πληροφορίες και να εντοπίσουν την εχθρική τρομοκρατική υποδομή στην περιοχή», ανέφεραν οι IDF.

Οι αλπινιστές εντάσσονται στις ευρύτερες ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν σε περισσότερα από δώδεκα χωριά του νότιου Λιβάνου, κινούμενοι βόρεια προς τον ποταμό Λιτάνι. Οι ανησυχίες για μια πιθανή μακροχρόνια κατάσταση κατοχής εντείνονται, καθώς οι επιχειρησιακές φιλοδοξίες των IDF στην περιοχή φαίνεται να επεκτείνονται.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ανακοίνωσε ότι η περιοχή θα εκκενωθεί πλήρως από κατοίκους και ότι τα σπίτια στα «χωριά της γραμμής επαφής» θα καταστραφούν, «σύμφωνα με το μοντέλο του Μπέιτ Χανούν και της Ράφα στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο Ισραηλινός Πρωθυποθργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι: «Μόλις έδωσα εντολή να επεκταθεί περαιτέρω η υπάρχουσα νεκρή ζώνη ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στα βόρεια του Ισραήλ».