Η αεροσυνοδός της Air Canada που επέζησε από το τραγικό δυστύχημα με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο LaGuardia, έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση από το νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η Σολάνζ Τρέμπλεϊ βρισκόταν δεμένη στο ειδικό κάθισμα του πληρώματος (jump seat) όταν, σύμφωνα με τις αρχές, εκτοξεύθηκε περίπου 100 μέτρα μακριά από το αεροσκάφος μετά τη σφοδρή σύγκρουση με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης την περασμένη Κυριακή.

Όπως δήλωσε η κόρη της, Σάρα Λεπίν, η Τρέμπλεϊ παρέμεινε δεμένη στη θέση της και είχε τις αισθήσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια του τρομακτικού περιστατικού. Παρά το γεγονός αυτό, υπέστη εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς: πολλαπλά κατάγματα και στα δύο πόδια, καθώς και κάταγμα στη σπονδυλική στήλη που ενδέχεται να απαιτήσει χειρουργική επέμβαση. Ήδη έχει υποβληθεί σε μετάγγιση αίματος λόγω επιπλοκών, ενώ θα χρειαστεί μεταμόσχευση δέρματος στα κάτω άκρα.

Η οικογένεια της αεροσυνοδού εκφράζει ανησυχία για τον κίνδυνο μόλυνσης στα τραύματά της, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας της. Σύμφωνα με την κόρη της, μετά τις επεμβάσεις θα απαιτηθεί μακρά περίοδος αποκατάστασης ώστε να μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Η φωτογραφία από το νοσοκομείο και η στήριξη του κοινού

Σε πρόσφατη ενημέρωση, η Λεπίν δημοσίευσε φωτογραφία της μητέρας της από το νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη. Παρά τα σοβαρά τραύματα, η Τρέμπλεϊ εμφανίζεται χαμογελαστή δίπλα στην κόρη της, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.

Για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και αποκατάστασης έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια στο GoFundMe, μέσω της οποίας έχουν συγκεντρωθεί ήδη πάνω από 134.000 δολάρια. Η Τρέμπλεϊ εργάζεται ως αεροσυνοδός από το 1999.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι, ενώ 41 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία· οι περισσότεροι έχουν πλέον λάβει εξιτήριο.