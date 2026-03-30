Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στόχευσε την πλατφόρμα Europa, η οποία, όπως διευκρινίστηκε, «φιλοξενείται σε περιβάλλον της Amazon». Για πρώτη φορά, η Κομισιόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν αφαιρεθεί δεδομένα από το σύστημα.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, ανέφερε ότι οι αμυντικοί μηχανισμοί της «εντόπισαν άμεσα τις κακόβουλες δραστηριότητες» και πως ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα. Όπως σημείωσε, αυτή η ταχεία αντίδραση επέτρεψε στις υπηρεσίες να περιορίσουν το περιστατικό αποτελεσματικά.

«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα. Αυτό μας επέτρεψε να περιορίσουμε το περιστατικό. Οι υπηρεσίες μας εφάρμοσαν μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων μας, χωρίς να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων μας στο Europa. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Τ. Ρενιέ.

Ο εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι «οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα ελήφθησαν» κατά την επίθεση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει ποια είναι αυτά, καθώς «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Παράλληλα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως «η εσωτερική υποδομή της Επιτροπής δεν έχει επηρεαστεί καθόλου». Το περιστατικό, όπως είπε, αφορά αποκλειστικά την πλατφόρμα των δημόσιων ιστοσελίδων και ενδεχομένως δεδομένα «που μπορεί ήδη να βρίσκονται στο δημόσιο πεδίο».

Ο Τ. Ρενιέ απέφυγε να δώσει περαιτέρω τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη διερεύνηση. Επιβεβαίωσε πάντως ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με την Amazon, λόγω του περιβάλλοντος φιλοξενίας της πλατφόρμας, ενώ σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS).

Παράλληλα, η Κομισιόν απέρριψε κάθε υπόνοια περί ελλιπούς ετοιμότητας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ο εκπρόσωπός της υπογράμμισε ότι υπάρχουν «ισχυρές πολιτικές» και σαφείς εσωτερικές οδηγίες προς το προσωπικό. Όπως τόνισε, η συχνότητα τέτοιων επιθέσεων αυξάνεται συνολικά σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ η ταχύτητα εντοπισμού και η αντίδραση της Επιτροπής αποδεικνύουν ότι οι μηχανισμοί προστασίας της λειτούργησαν αποτελεσματικά.