Η NASA ξεκινά την τελική αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή Artemis II, η οποία θα οδηγήσει τέσσερις αστροναύτες σε πτήση γύρω από τη Σελήνη. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 1 Απριλίου, στις 6:24 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή προς τη Σελήνη μετά το Apollo 17, τον Δεκέμβριο του 1972.

Σύμφωνα με τη NASA, οι ομάδες στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι ολοκληρώνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης, με την πρόγνωση να δείχνει 80% πιθανότητα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, η νεφοκάλυψη και οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν ακόμη ανησυχία. Ο πύραυλος Space Launch System και το διαστημόπλοιο Orion βρίσκονται ήδη στην εξέδρα εκτόξευσης 39B, μετά από αρκετές καθυστερήσεις που μετέφεραν την αποστολή από τον αρχικό προγραμματισμό του Φεβρουαρίου στον Απρίλιο.

Το πλήρωμα αποτελείται από τον διοικητή Ριντ Γουάιζμαν, τον πιλότο Βίκτορ Γκλόβερ, την ειδικό αποστολής Κριστίνα Κοχ και τον αστροναύτη της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν. Οι τέσσερις αστροναύτες έφτασαν στο Κένεντι την Παρασκευή 27 Μαρτίου και βρίσκονται σε καραντίνα πριν από την εκτόξευση, η οποία ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου, ώστε να διασφαλιστεί η άριστη κατάσταση της υγείας τους.

Μια αποστολή γεμάτη «πρωτιές»

Η αποστολή διάρκειας περίπου δέκα ημερών θα στείλει το πλήρωμα σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και πίσω στη Γη, δοκιμάζοντας τα συστήματα υποστήριξης ζωής και πλοήγησης του Orion με ανθρώπινο πλήρωμα για πρώτη φορά. Η Κριστίνα Κοχ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης, ενώ ο Τζέρεμι Χάνσεν θα είναι ο πρώτος Καναδός που θα ταξιδέψει στο βαθύ διάστημα.

«Το σημαντικό είναι να γιορτάσουμε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου κατανοούμε πως πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, για να απαντήσουμε στο κάλεσμα της ανθρωπότητας για εξερεύνηση», δήλωσε η Κοχ σε συνέντευξη Τύπου στις 27 Μαρτίου. Ο Γκλόβερ, ο οποίος είχε ταξιδέψει προηγουμένως στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την αποστολή Crew-1 της SpaceX, τόνισε: «Αυτή η αποστολή αφορά περισσότερο το καθήκον και την ευθύνη, ώστε να παραδώσουμε τη σκυτάλη για την καμπάνια Artemis και τους υψηλούς της στόχους».

Ο δρόμος προς τη Σελήνη

Η Artemis II βασίζεται στην επιτυχία της μη επανδρωμένης αποστολής Artemis I, η οποία πραγματοποίησε πτήση γύρω από τη Σελήνη στα τέλη του 2022. Η νέα αυτή αποστολή αποτελεί κρίσιμο βήμα πριν η NASA επιχειρήσει προσεδάφιση αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης σε επόμενη φάση του προγράμματος.

Η υπηρεσία έχει ήδη προετοιμάσει εναλλακτικές ημερομηνίες εκτόξευσης από τις 2 έως τις 6 Απριλίου, καθώς και στις 30 Απριλίου, σε περίπτωση που η προγραμματισμένη εκτόξευση της Τετάρτης χρειαστεί να αναβληθεί.