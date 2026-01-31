Η NASA ετοιμάζεται να στείλει ξανά αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη και πίσω για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από πέντε δεκαετίες. Η αποστολή Artemis II θα μεταφέρει το πλήρωμα πιο μακριά από οποιοδήποτε προηγούμενο ανθρώπινο ταξίδι στο Διάστημα.

Η εκτόξευση προγραμματίζεται, εφόσον όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, για τις 6 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η ημερομηνία εξαρτάται από κρίσιμους παράγοντες που θα καθορίσουν αν η αποστολή μπορεί να ξεκινήσει εγκαίρως.

Το πρόγραμμα Artemis

Το Artemis αποτελεί το πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης της NASA, με στόχο την επιστροφή ανθρώπων σε αυτή για πρώτη φορά μετά το Δεκέμβριο του 1972 και την τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo.

Οι αποστολές Artemis εντάσσονται στα μακροπρόθεσμα σχέδια της NASA για τη δημιουργία ενός διαστημικού σταθμού, του Lunar Gateway, όπου αστροναύτες θα μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να προετοιμάζονται για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη.

Η αποστολή Artemis I εκτοξεύθηκε τον Νοέμβριο του 2022, στέλνοντας μια μη επανδρωμένη κάψουλα Orion σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, δοκιμάζοντας το νέο σύστημα εκτόξευσης Space Launch System (SLS).

TIME’s new cover: Artemis II is poised for the first lunar mission since 1972 https://t.co/FVr569aQR3 pic.twitter.com/4VAl1efnHk — TIME (@TIME) January 29, 2026

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη Σελήνη, ενώ θεωρείται και η πιο φιλόδοξη προσπάθεια των ΗΠΑ να προλάβουν χώρες όπως η Κίνα στη νέα «κούρσα για τη Σελήνη».

Ο πύραυλος και το διαστημόπλοιο

Ο πύραυλος SLS που θα μεταφέρει το πλήρωμα παρουσιάστηκε από τη NASA στις 17 Ιανουαρίου. Χρειάστηκαν 11,5 ώρες για να μετακινηθεί μόλις τέσσερα μίλια, από το υπόστεγο στο σημείο εκτόξευσης στο Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα.

🚨ARTEMIS II Mission : The fastest human spaceflight mission in history. 🇺🇸 As the first human moon mission in decades approaches two weeks before its prime launch date, NASA has a lot to do before it can get four astronauts into space on Feb. 6. Artemis 2 is scheduled for a… pic.twitter.com/2lZNeB22ST — CSE Aspirants (@cse_aspirantss) January 24, 2026

Με ύψος 98 μέτρων, υψηλότερος και από το Big Ben, ο πύραυλος αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Το κεντρικό στάδιο περιέχει δεξαμενές με δύο εκατομμύρια λίτρα υδρογόνου και 750 εκατομμύρια λίτρα οξυγόνου, σε υγρή μορφή.

Η καύση των αερίων παράγει τεράστιες ποσότητες ατμού, που εκτοξεύονται από τους κινητήρες με ταχύτητα 10.000 μιλίων την ώρα. Στο κεντρικό στάδιο είναι προσαρτημένοι δύο ενισχυτές, καθένας εκ των οποίων παράγει ώση ίση με 14 τζάμπο τζετ.

Όταν ο πύραυλος φτάσει σε τροχιά, οι ενισχυτές αποδεσμεύονται, αφήνοντας το ανώτερο στάδιο με την κάψουλα Orion, όπου βρίσκονται όλα τα απαραίτητα για το πλήρωμα. Η NASA επισημαίνει πως το SLS είναι ο μόνος πύραυλος που μπορεί να στείλει απευθείας αστροναύτες και φορτίο στη Σελήνη με μία μόνο πτήση.

Ωστόσο, το εγχείρημα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Σύμφωνα με την Planetary Society, το πρόγραμμα SLS έχει κοστίσει 23,8 δισ. δολάρια από το 2011, ενώ η κάψουλα Orion άλλα 20,4 δισ. σε δέκα χρόνια. Συνολικά, η NASA έχει δαπανήσει σχεδόν 49,9 δισ. δολάρια έως την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση το 2022. Το κόστος ανά εκτόξευση υπολογίζεται σε περίπου 4 δισ. δολάρια.

Η αποστολή Artemis II

Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης αποστολής, το πλήρωμα θα δοκιμάσει τα συστήματα υποστήριξης ζωής, πλοήγησης και επικοινωνίας, για να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά στο βαθύ Διάστημα. Πολλές από αυτές τις δοκιμές θα πραγματοποιηθούν ενώ η κάψουλα βρίσκεται ακόμη σε τροχιά γύρω από τη Γη, ώστε να είναι δυνατή η άμεση επιστροφή σε περίπτωση προβλήματος.

Στη συνέχεια, η Orion θα εισέλθει σε υψηλή γήινη τροχιά, όπου οι αστροναύτες θα την πιλοτάρουν χειροκίνητα, πριν αναλάβουν ξανά τον έλεγχο οι μηχανικοί της NASA στο Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον του Τέξας.

Το πλήρωμα θα περάσει τέσσερις ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας περίπου 4.600 μίλια πέρα από τη μακρινή πλευρά της, πριν επιστρέψει στη Γη και προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η επιτυχία της αποστολής θεωρείται καθοριστική για την επόμενη φάση, την Artemis III, που προγραμματίζεται για τα μέσα του 2027.

Το πλήρωμα και οι προκλήσεις

Η αποστολή Artemis II περιλαμβάνει τρεις Αμερικανούς αστροναύτες και έναν Καναδό. Στις 23 Ιανουαρίου το πλήρωμα μπήκε σε καραντίνα, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος σταθεροποίησης υγείας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση πριν την εκτόξευση.

Η NASA έχει προγραμματίσει το τελικό τεστ, γνωστό ως wet dress rehearsal, τέσσερις ημέρες πριν την εκτόξευση. Η δοκιμή αυτή προσομοιώνει την αντίστροφη μέτρηση και ενδέχεται να καθορίσει αν η εκτόξευση θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου ή θα μετατεθεί.

Προηγούμενες τεχνικές δυσκολίες, όπως προβλήματα στο σύστημα υποστήριξης ζωής και την ασπίδα θερμότητας της Orion, έχουν ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς ακόμη και μικρή βροχόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε αναβολή.

Εναλλακτικές ημερομηνίες

Αν η εκτόξευση δεν πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου, υπάρχουν εναλλακτικά χρονικά παράθυρα έως τον Απρίλιο, υπολογισμένα βάσει της τροχιάς της Σελήνης και των συνθηκών στο Διάστημα. Οι πιθανές ημερομηνίες είναι: 7, 8, 10 και 11 Φεβρουαρίου, 6 έως 11 Μαρτίου και 1 έως 6 και 30 Απριλίου.