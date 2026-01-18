Τεράστιος πύραυλος της NASA μετακινήθηκε στην εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, σηματοδοτώντας την έναρξη των τελικών προετοιμασιών για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

Artemis II on the way to the pad. Still cool. pic.twitter.com/pLbjvUQaqi — Stephen Clark (@StephenClark1) January 17, 2026

Το εντυπωσιακό σύστημα εκτόξευσης, με ύψος 98 μέτρα, μεταφέρθηκε από το Κτίριο Συναρμολόγησης Οχημάτων έως την εξέδρα, σε μια διαδικασία που διήρκεσε περίπου 12 ώρες, παρότι η απόσταση δεν ξεπερνούσε τα 6,5 χιλιόμετρα.

🚀 Our moonbound Artemis II rocket is on its launch pad! The Space Launch System rocket and Orion spacecraft rolled out from @NASAKennedy’s Vehicle Assembly Building, reaching Launch Pad 39B at 6:42pm ET (2342 UTC). Read more: https://t.co/NdRCRBfQGA pic.twitter.com/1oATLb7sTD — NASA (@NASA) January 18, 2026

Η αποστολή Άρτεμις II έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στη Φλόριντα στις 6 Φεβρουαρίου, μεταφέροντας το πλήρωμά της σε ένα ταξίδι 685.000 μιλίων που θα τελειώσει περίπου 10 ημέρες αργότερα με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η πτήση θα είναι η δεύτερη δοκιμή του πυραύλου Space Launch System (SLS) της NASA και η πρώτη με πλήρωμα. Οι τέσσερις αστροναύτες θα ζήσουν και θα εργαστούν στην κάψουλα Orion, θα δοκιμάσουν τα συστήματα υποστήριξης ζωής και επικοινωνιών και θα εξασκηθούν σε ελιγμούς πρόσδεσης.

A taste of what’s to come. This animation reveals in vivid detail how the Artemis II mission will launch from @NASAKennedy, fly around the Moon, and splash back down on Earth — all with four astronauts aboard. Watch the full version here: https://t.co/QpBvVYgxsZ pic.twitter.com/YexT3gqn3L — NASA (@NASA) February 10, 2025

Θα είναι η δεύτερη φορά στο διάστημα για τρεις αστροναύτες της NASA, τον Reid Wiseman, τον Victor Glover και την Christina Koch, και η πρώτη για τον Jeremy Hansen, έναν Καναδό αστροναύτη. Η Koch θα γίνει η πρώτη γυναίκα και ο Glover ο πρώτος έγχρωμος που θα ταξιδέψει πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης.

Οι αστροναύτες δεν θα προσγειωθούν στη Σελήνη ούτε θα εισέλθουν σε σεληνιακή τροχιά, αλλά θα είναι οι πρώτοι που θα ταξιδέψουν γύρω από τη Σελήνη από το Apollo 17 το 1972. Η αποστολή ακολουθεί μια μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση το 2022 και ανοίγει το δρόμο για την ΆρτεμιςIII, η οποία στοχεύει να προσγειώσει αστροναύτες κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης ήδη από το επόμενο έτος.