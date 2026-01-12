Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026, γνωστή και ως Σελήνη του Χιονιού, αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του μήνα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα για παρατηρητές και λάτρεις της αστρονομίας.

Σύμφωνα με το dailygalaxy.com, η πανσέληνος θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), δηλαδή στις 00:09 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου 2026. Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο και θα φαίνεται πλήρως φωτισμένη από τη Γη.

Όπως αναφέρει το space.com, η καλύτερη ώρα για παρατήρηση θα είναι αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει στην ανατολή, κοντά στα άστρα του αστερισμού του Καρκίνου. Το φαινόμενο θα ενισχυθεί από τη λεγόμενη σεληνιακή ψευδαίσθηση, όπου η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη κοντά στον ορίζοντα λόγω της οπτικής σύγκρισης με αντικείμενα στο προσκήνιο.

Οι κάτοικοι του Βόρειου Ημισφαιρίου θα απολαύσουν ιδιαίτερα καθαρή θέα, καθώς η Σελήνη θα λάμπει έντονα στον βραδινό ουρανό. Ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενδέχεται να εμφανίσει ελαφριά κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση, αποτέλεσμα της διάχυσης του φωτός μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Η σημασία της Σελήνης του Χιονιού

Η ονομασία Σελήνη του Χιονιού προέρχεται από τις έντονες χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο στο Βόρειο Ημισφαίριο. Το όνομα λειτουργεί ως υπενθύμιση της σκληρότητας του χειμώνα, όταν οι χιονοθύελλες είναι συχνές και το τοπίο καλύπτεται από λευκό πέπλο.

Σε ορισμένες παραδόσεις, η ίδια πανσέληνος αποκαλείται και Σελήνη της Πείνας, συμβολίζοντας τις δυσκολίες της εποχής, όταν τα αποθέματα τροφής είναι περιορισμένα. Για πολλές αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής είναι γνωστή ως Πανσέληνος της Αρκούδας, καθώς σηματοδοτεί την περίοδο που γεννιούνται τα μικρά των αρκούδων.

Η Σελήνη του Χιονιού έχει και πολιτισμική σημασία. Στην Ινδία, συμπίπτει με τον εορτασμό του Guru Ravidas Jayanti, αφιερωμένο στη ζωή και τις διδασκαλίες του πνευματικού ηγέτη Γκουρού Ραβιντάς, ο οποίος δίδαξε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, η πανσέληνος συμπίπτει με τη Magha Purnima, ημέρα νηστείας, προσευχής και φιλανθρωπίας για τους Ινδουιστές.

Ο ουρανός τη νύχτα της πανσελήνου

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη Σελήνη. Ο βραδινός ουρανός θα προσφέρει και άλλα αξιοθέατα, με τον Δία να ξεχωρίζει ως λαμπρό «βραδινό άστρο» πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα. Δίπλα του θα διακρίνονται τα φωτεινά άστρα Κάστορας και Πολυδεύκης στον αστερισμό των Διδύμων.

Παράλληλα, ο αστερισμός του Ωρίωνα και το κόκκινο υπεργίγαντα άστρο Αλδεβαράν στον Ταύρο θα είναι ορατά, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη μαγεία στο νυχτερινό θέαμα.

Για όσους βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και την Αφρική, η 2α Φεβρουαρίου θα προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία: η πανσέληνος θα αποκρύψει τον Ρέγκουλο, το φωτεινότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα, δημιουργώντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο στον ουρανό, καθώς η Σελήνη θα περάσει προσωρινά μπροστά του.