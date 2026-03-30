Από τα μέσα Γενάρη και το εκτός έδρας παιχνίδι στην Λάρισα έχουν να δουν οι φίλοι του Άρη τον Κώστα Γαλανόπουλου με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο Έλληνας χαφ ταλαιπωρήθηκε με το χρόνιο πρόγραμμα της τεντοντίτιδας για κάτι παραπάνω από 2,5 μήνες, στερώντας αρχικά από τον Μανόλο Χιμένεθ και εν συνεχεία από τον Μιχάλη Γρηγορίου μία χρήσιμη επιλογή για τη μεσαία γραμμή.

Για μεγάλο διάστημα ο πρώην μέσος της ΑΕΚ ακολουθούσε πρόγραμμα θεραπείας. Για αυτό και δεν αποτελεί άδικα είδηση ότι σήμερα έκανε ατομικό για πρώτη φορά μετά από πολλές εβδομάδες.

Ο Γαλανόπουλος ξεκίνησε τρέξιμο και τις επόμενες μέρες θα δοκιμάσει να πάρει κομμάτια των προπονήσεων, ώστε μετά το Πάσχα να τεθεί στη διάθεση του Γρηγορίου για τα πλέι οφ και να μπει στο ροτέισον της ομάδας. Μία επιστροφή που αν ολοκληρωθεί θα είναι… βάλσαμο για τη μεσαία γραμμή του Άρη, όπου οι Ούρος Ράτσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα έχουν επωμιστεί μεγάλο βάρος όλο αυτό το διάστημα.

Ο Γρηγορίου έδωσε ρεπό αύριο (31/03) στους παίκτες μετά από ένα πενθήμερο έντονων και γεμάτων προπονήσεων, με την προετοιμασία για την πρεμιέρα των πλέι οφ κόντρα στον Λεβαδειακό (05/04) να μπαίνει από την Τετάρτη (01/04) στην τελική ευθεία.