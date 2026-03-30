Η φετινή σεζόν της EuroLeague έχει αρκετές ιστορίες, όμως καμία δεν μοιάζει τόσο σκληρή όσο αυτή του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ, στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό, στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά μόλις στα πρώτα λεπτά συμμετοχής του.

Έχοντας ήδη περάσει μια δύσκολη περίοδο γεμάτη τραυματισμούς, ο Έβανς είδε ξανά την ατυχία να του χτυπά την πόρτα, καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα στο πρώτο παιχνίδι μετά την επιστροφή του, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της αγωνιστικής χρονιάς.

Παρά το νέο αυτό πλήγμα, ο ίδιος δεν δείχνει διατεθειμένος να εγκαταλείψει. Έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία αποθεραπείας, δουλεύοντας με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Μέσα από τα social media, ένας φίλαθλος τον ρώτησε για την πορεία της αποκατάστασής του, με τον Έβανς να δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση, καθησυχάζοντας σε έναν βαθμό όσους περιμένουν την επιστροφή του.

«Κάποιες ημέρες είναι καλές, κάποιες είναι κακές ημέρες. Όπως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι, αλλά είναι σπουδαία φίλε…».

