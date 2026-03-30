Η Airbus ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη πτήση επίδειξης του αυτόνομου drone αναχαίτισης “Bird of Prey”, ενός νέου συστήματος σχεδιασμένου να εντοπίζει και να καταστρέφει drones καμικάζι με κόστος σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των συμβατικών αεραμυντικών πυραύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον πόλεμο του Ιράν. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής στη Γερμανία, το Bird of Prey εντόπισε, αναγνώρισε και εξουδετέρωσε αυτόνομα έναν στόχο τύπου kamikaze drone, χρησιμοποιώντας έναν πύραυλο Mark I. Ο πύραυλος έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την εσθονική startup Frankenburg Technologies, όπως ανακοίνωσε η Airbus τη Δευτέρα. Το πρωτότυπο μοντέλο έφερε τέσσερις ελαφρούς κατευθυνόμενους πυραύλους για την επίδειξη, ενώ η επιχειρησιακή έκδοση αναμένεται να μεταφέρει έως και οκτώ.

Οι πύραυλοι Mark I ζυγίζουν λιγότερο από δύο κιλά ο καθένας, καθιστώντας τους από τους ελαφρύτερους κατευθυνόμενους αναχαιτιστές που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα. Διαθέτουν εμβέλεια αναχαίτισης έως 1,5 χιλιόμετρο, ενώ η Frankenburg επισημαίνει ότι ο πύραυλος —κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα— μπορεί να παραχθεί μαζικά με κόστος έως και δέκα φορές χαμηλότερο από τους παραδοσιακούς αναχαιτιστές αεράμυνας.

«Ένα αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό σύστημα αναχαίτισης» είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Mike Schoellhorn, CEO της Airbus Defence and Space, περιέγραψε τον σκοπό του Bird of Prey, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πρόκληση που συνιστούν οι ασύμμετρες εναέριες απειλές.

Το Bird of Prey βασίζεται σε τροποποιημένη έκδοση του Do-DT25, ενός στόχου drone που η Airbus κατασκευάζει εδώ και δεκαετίες για εκπαίδευση αεράμυνας. Η εταιρεία είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά τα σχέδια για την ιδέα —τότε υπό την ονομασία LOAD (Low-Cost Air Defence)— σε έκθεση επαγγελματικών συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βόννη τον Μάρτιο του 2025, όταν στελέχη ανέφεραν ότι ένα πρωτότυπο θα πετούσε μέχρι το τέλος του έτους.

Το Do-DT25 διαθέτει επιχειρησιακή εμβέλεια περίπου 100 χιλιομέτρων και εκτοξεύεται μέσω καταπέλτη, επιστρέφοντας στη βάση με αλεξίπτωτο για επαναχρησιμοποίηση. Η πλατφόρμα είχε ήδη επιδείξει αυτόνομες αντι-drone ικανότητες σε δοκιμή τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Νορβηγία, με το λογισμικό Hivemind της Shield AI.

Ενσωμάτωση στο ΝΑΤΟ και επόμενα βήματα

Η Airbus ανακοίνωσε ότι το Bird of Prey έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική αεράμυνας του ΝΑΤΟ μέσω της πλατφόρμας Integrated Battle Management System. Προγραμματίζονται περαιτέρω δοκιμές με πραγματικές κεφαλές πολεμικού φορτίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με στόχο την επιτάχυνση της βιομηχανοποίησης και των πιθανών πωλήσεων σε συμμαχικά κράτη.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει να αναπτύξει οικονομικά και αποδοτικά συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αντλώντας διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα φθηνά drones μιας χρήσης έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα παραδοσιακά συστήματα αεράμυνας, γεγονός που ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αναζητούν λύσεις χαμηλού κόστους.

Παράλληλα, η Frankenburg Technologies ανακοίνωσε στις 27 Μαρτίου συνεργασία με τον κρατικό όμιλο άμυνας της Πολωνίας PGZ για την παραγωγή του πυραύλου Mark I σε μεγάλη κλίμακα, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης στην τεχνολογία αντι-drone.