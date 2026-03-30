Κίνα και τεχνολογία 6G βρέθηκαν στο επίκεντρο του Ετήσιου Συνεδρίου του Φόρουμ Zhongguancun 2026 στο Πεκίνο, που διοργανώθηκε από τις 25 έως τις 29 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, Κινέζοι ειδικοί παρουσίασαν ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για τις κινητές επικοινωνίες έκτης γενιάς, προβλέποντας πιλοτική εμπορική ανάπτυξη γύρω στο 2030 και ευρεία υιοθέτηση από τους καταναλωτές έως το 2035. Το όραμα σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές ασύρματης τεχνολογίας: το 6G σχεδιάζεται εξαρχής ως δίκτυο με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Η Κίνα έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση των δοκιμών της τεχνολογίας 6G, επικυρώνοντας περισσότερες από 300 τεχνολογίες σε εργαστήρια και δοκιμαστικά δίκτυα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CGTN. Η επόμενη φάση, που εκτείνεται από το 2026 έως το 2028, θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών σε πραγματικές συσκευές και πρωτότυπα συστήματα, ενώ το πρώτο σύνολο διεθνών προτύπων αναμένεται γύρω στο 2029.

«Αν η πρώτη φάση αφορούσε το “σχεδιασμό των σχεδίων και τη συλλογή των υλικών”, αυτή η δεύτερη φάση αφορά το “χτίσιμο του σκελετού και τη δημιουργία του πρωτοτύπου”», δήλωσε ο Zhang Ping, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών του Πεκίνου, σύμφωνα με τη Science and Technology Daily. Όπως σημείωσε, η Κίνα κατέχει περίπου το 40% των παγκόσμιων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 6G, αν και παραμένουν τρωτά σημεία σε βασικά εξαρτήματα και θεμελιώδες λογισμικό.

Σε αντίθεση με το 5G, στο οποίο οι δυνατότητες AI προστέθηκαν μεταγενέστερα, το 6G σχεδιάζεται με την τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη σε κάθε επίπεδο. Όπως επισημάνθηκε στο φόρουμ, κάθε μονάδα του δικτύου — σταθμοί βάσης, τερματικά και κεντρικά δίκτυα — θα διαθέτει ενσωματωμένη υπολογιστική ισχύ AI, επιτρέποντας στους αλγορίθμους να λειτουργούν τοπικά και όχι αποκλειστικά μέσω απομακρυσμένων κέντρων δεδομένων.

Το όραμα περιλαμβάνει επίσης ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα διαστήματος-αέρα-γης-θάλασσας, με δορυφόρους που θα φέρουν σταθμούς βάσης για την επέκταση της κάλυψης σε ωκεανούς και απομονωμένες περιοχές. Η προσέγγιση αυτή με ενσωματωμένη AI δεν είναι μοναδική στην Κίνα. Στο Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, η Ericsson και η Qualcomm παρουσίασαν δοκιμαστικές πλατφόρμες 6G με εγγενή νοημοσύνη, ενώ η Ericsson συνεργάστηκε με την Apple και τη MediaTek για λειτουργικά πρωτότυπα.

Παρά την πρόοδο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν. Ο ανταγωνισμός για την κατοχύρωση παγκόσμιων προτύπων εντείνεται, με την Ινδία να στοχεύει στο 10% των πατεντών 6G και τη Νότια Κορέα να επιδιώκει τεχνολογική πρωτοκαθεδρία. Παράλληλα, οι αλυσίδες εφοδιασμού βασικών εξαρτημάτων παραμένουν ανώριμες, ενώ το κόστος ανάπτυξης ενός δικτύου 6G αναμένεται να είναι πολλαπλάσιο του 5G.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της ZTE, Miao Wei, υπογράμμισε ότι το 6G συνιστά «ένα άλμα από την απλή σύνδεση στην πανταχού παρούσα ανίχνευση και τις έξυπνες υπηρεσίες». Ωστόσο, αναγνώρισε την ανάγκη για διεπιστημονικά ταλέντα που θα μπορούν να συνδυάσουν γνώσεις από τις επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την αεροδιαστημική και την επιστήμη των υλικών.