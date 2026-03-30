Για δύο ημέρες, την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στο Περίπτερο 12 της ΔΕΘ-HELEXPO, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί το Salonica Bar Show που είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσης και την επαγγελματική εξέλιξη του bar και της φιλοξενίας.

Το Salonica Bar Show αποτελεί μια αμιγώς επαγγελματική διοργάνωση για τον χώρο του bartending, των premium spirits, του καφέ και της σύγχρονης φιλοξενίας, ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης, κορυφαίοι ειδήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα παρουσιάσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές στα δύο ειδικά διαμορφωμένα training stages.

Ταυτόχρονα –«με κοινό όραμα την ασφάλεια και την υπεύθυνη διασκέδαση», όπως υπογραμμίζουν οι διοργανωτές- το Salonica Bar Show και το Freenow by Lyft, επίσημος συνεργάτης μετακίνησης, προωθούν το μήνυμα «Don’t Drink and Drive», εξασφαλίζοντας ειδικά διαμορφωμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και αξιόπιστες μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Να σημειώσουμε ότι η Bar Academy Group ιδρύθηκε το 2007 με «όραμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού οικοσυστήματος φιλοξενίας, με άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες και οργανωμένα πρότυπα λειτουργίας». Διαθέτει ακαδημίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο και διοργανώνει τα Athens Bar Show, Athens Bar Week, Salonica Bar Show, Salonica Bar Week και Mediterranean Bar Show στην Κύπρο.

Για τη διοργάνωση της Θεσσαλονίκης ο Μπάμπης Καϊδαλίδης, γενικός διευθυντής και συνιδρυτής του Salonica Bar Show, δήλωσε: «Το 2026 είναι η χρονιά κατά την οποία το Salonica Bar Show θα αναδείξει ξεκάθαρα τη δυναμική του ως η κορυφαία έκθεση του κλάδου στα Βαλκάνια, θέτοντας τις βάσεις για να εδραιωθεί ως το must-go event της ευρύτερης περιοχής».