Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Επιφυλακτικές παρουσιάζονται οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο μήνα, χωρίς ενδείξεις γρήγορης αποκλιμάκωσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.009,68 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.030,40 μονάδες (+0,30%) και κατώτερη τιμή στις 2.005,07 μονάδες (-0,95%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,81%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+0,97%), της Metlen (+0,62%) και των ΕΛΠΕ (+0,52%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-3,15%), της Alpha Bank (-2,62%), της Aktor (-2,61%) και της Εθνικής (-2,08%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 3.093.481 και 1.695.469 μετοχές, αντιστοίχως..

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 11,39 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 9,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 70 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Alpha Trust (+8,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: CrediaBank (-9,08%) και CPI (-8,11%).