Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς κρίνουν ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο ταχείας λήξης του πολέμου στην Μ. Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.022,68 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,82%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 22.014,81 μονάδες (-2,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 135,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,88%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,345), των ΕΛΠΕ (+0,42%) και του ΟΛΠ (+0,28%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-6,29%), της Τιτάν (-4,08%), της ΕΥΔΑΠ (-3,74%) και του ΔΑΑ (-3,46%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.806.317 και 3.878.036 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 27,75 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 17,73 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 18 μετοχές, 96 πτωτικά και 4 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+8,16%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (+2,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-22,76%) και Metlen (-6,23%).

