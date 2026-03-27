Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Πτωτικά κινούνται και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο γρήγορης λήξης του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.021,99 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,85%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,47 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,90%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,63%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,29%), του ΟΛΠ (+0,97%) και της Εθνικής (+0,16%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-5,03%), της Τιτάν (-3,86%), της Alpha Bank (-3,68%) και της Aktor (-2,52%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 3.416.901 και 2.972.018 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 20,15 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 10,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 18 μετοχές, 90 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Θράκης (+3,88%) και Παϊρης (+2,,35%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:ΥΚΝΟΤ (-26,21%) και Metlen (-4,92%).