Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω κλίματος επιφυλακτικότητας στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.023,69 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,77%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 25,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,84%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,11%) και της Motor Oil (+0,86%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-6,79%), της Elvalhalcor (-3,03%), της Aktor (-2,72%) και της Τιτάν (-2,65%).

Ανοδικά κινούνται 15 μετοχές, 68 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Γενική Εμπορίου (+2,35%) και Unibios (+1,87%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Metlen (-6,79%) και Mevaco (-5,06%).