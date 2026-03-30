Ο χρυσός διατηρείται κοντά στα 4.490 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου περιορίζει τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ανατροπή στις προσδοκίες επιτοκίων λόγω πετρελαϊκού σοκ

Το Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες — από περίπου 72 δολάρια πριν την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου — καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, συνεχίζει να διαταράσσει τις αγορές ενέργειας.

Η άνοδος αυτή αποτελεί μία από τις εντονότερες των τελευταίων ετών, με τις τιμές να αυξάνονται πάνω από 60% μόνο τον Μάρτιο, σύμφωνα με το The Hindu BusinessLine.

Οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο τριψήφιων τιμών οδήγησαν σε δραστική αναπροσαρμογή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική. Η Federal Reserve διατήρησε τα επιτόκια στο 3,5% – 3,75% στη συνεδρίαση της 18-19 Μαρτίου και προέβλεψε μόλις μία μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας για το 2026.

Ωστόσο, σύμφωνα με το FXLeaders, το εργαλείο CME FedWatch δείχνει πλέον μηδενικές μειώσεις επιτοκίων για το 2026, έναντι τριών που αναμένονταν στην αρχή του έτους.

Η γνωστή αντίφαση για τον χρυσό

Ο χρυσός, που είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.418 δολάρια στα τέλη Ιανουαρίου σύμφωνα με τη DW, έχει υποχωρήσει περίπου 15% από το υψηλό των αρχών Μαρτίου πάνω από τα 5.200 δολάρια.

Η πτώση αναδεικνύει τη γνωστή αντίφαση για το πολύτιμο μέταλλο: ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις συνήθως ενισχύουν τη ζήτησή του, η προοπτική διατήρησης υψηλών επιτοκίων μειώνει την ελκυστικότητά του έναντι των ομολόγων και άλλων αποδόσιμων επενδύσεων.

«Μετά τη χθεσινή πτώση, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, γεγονός που δείχνει ότι οι εντάσεις παραμένουν άλυτες», δήλωσε ο Carlo Alberto De Casa, αναλυτής της Swissquote, στο CNBC, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ασκούν πρόσθετη πίεση στον χρυσό.

Ο Nicholas Frappell της ABC Refinery παρατήρησε ότι ο χρυσός εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών, αλλά προειδοποίησε πως η αγορά παραμένει ευμετάβλητη λόγω των «ταχέως μεταβαλλόμενων ειδήσεων» και των μεταβαλλόμενων προσδοκιών για τα επιτόκια.

Οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες

Η Goldman Sachs αύξησε την πιθανότητα ύφεσης στο 30% και προβλέπει πλέον ότι το Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 115 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, ενώ εκτιμά ότι ο δείκτης πληθωρισμού PCE θα φτάσει στο 3,1% έως τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Fortune.

Η τράπεζα εξακολουθεί να αναμένει δύο μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, αν και η πρόβλεψη αυτή εξαρτάται από την εξέλιξη της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί διατηρούν αισιοδοξία για τον χρυσό σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η JPMorgan τοποθετεί τον στόχο για το 2026 στα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η Deutsche Bank προβλέπει τιμή 6.000 δολαρίων.

Προς το παρόν, οι επενδυτές φαίνεται να ακολουθούν στρατηγική buy the dip και sell the rally, αναμένοντας σαφέστερη εικόνα για τη διάρκεια του πολέμου και τις επόμενες κινήσεις της Fed.