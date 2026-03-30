Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία για την Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, οι οδηγοί σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας ήρθαν αντιμέτωποι με τιμές που θυμίζουν… πολύτιμο μέταλλο. Ενώ ο πανελλήνιος μέσος όρος της αμόλυβδης 95 οκτανίων σταθεροποιήθηκε στα 2,046 €/λτ, η γεωγραφική απόσταση και το κόστος μεταφοράς εκτόξευσαν τις τιμές στα ύψη σε συγκεκριμένους νομούς.

Το «Top 3» των ακριβότερων νομών:

Νομός Κυκλάδων:

Παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής της ακρίβειας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2,157 €/λτ. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών πληρώνουν την υψηλότερη τιμή στη χώρα, με διαφορά σχεδόν 11 λεπτών από τον εθνικό μέσο όρο.

Νομός Δωδεκανήσου:

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, όπου η τιμή διαμορφώθηκε στα 2,116 €/λτ, επιβεβαιώνοντας πως η νησιωτική Ελλάδα σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος των ανατιμήσεων.

Νομός Ηρακλείου:

Την τριάδα συμπληρώνει η Κρήτη, με το Ηράκλειο να καταγράφει μέση τιμή 2,108 €/λτ, ξεπερνώντας οριακά άλλους παραδοσιακά ακριβούς προορισμούς όπως η Κέρκυρα (2,093 €/λτ) και τα Χανιά (2,094 €/λτ).

Στον αντίποδα, οι πιο «τυχεροί» οδηγοί της ημέρας ήταν εκείνοι στον Νομό Χίου, όπου η αμόλυβδη βρέθηκε στη χαμηλότερη τιμή πανελλαδικά με 2,014 €/λτ, καθώς και στον Νομό Ξάνθης με 2,025 €/λτ.

Η απόκλιση μεταξύ του φθηνότερου και του ακριβότερου νομού αγγίζει τα 14 λεπτά ανά λίτρο, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο για το γέμισμα ενός μέσου ρεζερβουάρ.