Το Πακιστάν φιλοξένησε τετραμερή συνάντηση για τον πόλεμο στο Ιράν, με το Ισλαμαμπάντ να επιδιώκει ρόλο μεσολαβητή στη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ, με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, συνοδεύτηκε ωστόσο από ένα απρόοπτο γεγονός.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Ντάρ, φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής, λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών.

🚨🇵🇰🇪🇬 BREAKING: Awkward Moment on the Diplomatic Stage Pakistan’s Foreign Minister Ishaq Dar slipped and fell while welcoming his Egyptian counterpart — a moment that quickly grabbed attention online. Even in diplomacy, not everything goes as planned… 👀#IshaqDar #Pakistan… pic.twitter.com/Ja2NX5qt9d — 360 Observer (@360_observerx) March 29, 2026

Το περιστατικό, με την απρόσμενη πτώση του Πακιστανού αξιωματούχου, καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας σχόλια αλλά και αμηχανία στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Ισάκ Ντάρ σηκώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τη βοήθεια των συνεργατών του, και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία χωρίς να υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση.

Τέλος, το περιστατικό συνέβη στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που ο Ντάρ υποδεχόταν τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί στο πλαίσιο επίσημης εκδήλωσης.