Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε την επίγεια δοκιμή ενός κινητήρα πυραύλων στερεού καυσίμου υψηλής ώσης, στον απόηχο της πρόσφατης ομιλίας του, όπου δεσμεύθηκε να εδραιώσει αμετάκλητα το καθεστώς της χώρας του ως πυρηνικής δύναμης.

Η δοκιμή, σύμφωνα με το Sky News, εκτιμάται ότι αποτυπώνει τα σχέδια του Κιμ να επεκτείνει και να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιο πυραύλων της Βόρειας Κορέας, ικανών να πλήξουν την ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

North Korea tested a new large solid-fuel rocket motor nozzle made with carbon-fiber composite materials. The motor reportedly produces about 2,500 kN of thrust (~255 tons-force). Kim Jong Un personally observed the ground test. pic.twitter.com/R167QwYStZ — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Όπως μετέδωσε το κορεατικό πρακτορείο KCNA, ο Κιμ παρακολούθησε τη δοκιμή του πρόσφατα αναβαθμισμένου κινητήρα, ο οποίος χρησιμοποιεί σύνθετο υλικό από ανθρακονήματα. Η μέγιστη ώση του φτάνει τους 2.500 κιλοτόνους, αυξημένη σε σχέση με τους 1.971 κιλοτόνους που είχαν αναφερθεί σε παρόμοια δοκιμή τον Σεπτέμβριο.

Η αύξηση της ισχύος του κινητήρα, σύμφωνα με παρατηρητές, συνδέεται πιθανότατα με τις προσπάθειες τοποθέτησης πολλαπλών κεφαλών σε έναν μόνο πύραυλο, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα υπέρβασης των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων. Το KCNA δεν διευκρίνισε πού ή πότε πραγματοποιήθηκε η δοκιμή.

Μέρος του πενταετούς στρατιωτικού προγράμματος

Η δοκιμή εντάσσεται στο πενταετές πρόγραμμα στρατιωτικής κλιμάκωσης της χώρας, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των «στρατηγικών μέσων κρούσης», όπως ανέφερε το πρακτορείο. Ο Κιμ δήλωσε ότι η επιτυχία της δοκιμής έχει «μεγάλη σημασία για να τεθεί η στρατηγική στρατιωτική δύναμη της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο».

Τα τελευταία χρόνια, η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει σειρά δοκιμαστικών εκτοξεύσεων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), οι οποίοι επιδεικνύουν το ενδεχόμενο βεληνεκές για να πλήξουν την ηπειρωτική Αμερική. Οι νεότεροι πύραυλοι με στερεά καύσιμα καθιστούν δυσκολότερη την ανίχνευσή τους πριν από την απογείωση, σε αντίθεση με τους παλαιότερους πυραύλους υγρών καυσίμων που απαιτούν ανεφοδιασμό και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Αμφιβολίες και εκτιμήσεις ειδικών

Ορισμένοι ξένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνολογικά εμπόδια πριν αποκτήσει πλήρως λειτουργικό ICBM, όπως η διασφάλιση της ανθεκτικότητας των κεφαλών κατά την ατμοσφαιρική επανείσοδο. Άλλοι, ωστόσο, αμφισβητούν αυτή την άποψη, επισημαίνοντας τα πολλά χρόνια ανάπτυξης των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων της χώρας.

Τέλος, η Πιονγιάνγκ έχει επιταχύνει την ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου μετά την κατάρρευση της διπλωματίας υψηλού επιπέδου μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ντόναλντ Τραμπ το 2019, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της αποτρεπτική ικανότητα.