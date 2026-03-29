Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 31-26 στην Ηλιούπολη από την πανίσχυρη Οχρίδα στον πρώτο ημιτελικό του EHF European Cup και πλέον αναζητά την υπέρβαση στη ρεβάνς της Βόρειας Μακεδονίας.

Το Σάββατο 4 Απριλίου στις 19:00 θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός ημιτελικός στην πόλη της Οχρίδας, με τους Πειραιώτες να έχουν δύσκολη αποστολή και να αναζητούν τη νίκη-ανατροπή για να προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Oι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι αδίκησαν τους εαυτούς τους με την εμφάνιση που έκαναν στο πρώτο μέρος, βρέθηκαν να χάνουν με πέντε γκολ και από τότε κυνηγούσαν στην αναμέτρηση, εν τέλει χάνοντας το παιχνίδι με αυτήν ακριβώς τη διαφορά.

Ο Σάββας Σάββας ήταν ο κορυφαίος για τον Ολυμπιακό με 14 γκολ (και 3/5 στα πέναλτι) αλλά ούτε αυτός ήταν αρκετός για τη νίκη, με την Οχρίδα να έχει σε μεγάλη μέρα και τον τερματοφύλακά της, Κριστιάν Πιλίποβιτς, αλλά και εξαιρετικές επιθέσεις.

