Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή του, επικρατώντας της ΑΕΚ με 33-29 στον τελικό του Κυπέλλου Χάντμπολ Ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους και στο συγκεκριμένο άθλημα, πανηγυρίζοντας το τέταρτο Κύπελλο της ιστορίας τους.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί τον 13ο συνολικά τίτλο του συλλόγου στο ανδρικό χάντμπολ και ταυτόχρονα ορόσημο, καθώς ο Ολυμπιακός έφτασε τους 340 τίτλους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως ο πιο πολυτροπαιούχος ελληνικός σύλλογος.

Το ποδόσφαιρο παραμένει η «ναυαρχίδα» με 84 τρόπαια, ενώ ακολουθούν το πόλο ανδρών, το βόλεϊ ανδρών και το μπάσκετ. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν και τα γυναικεία τμήματα, τα οποία έχουν συμβάλει καθοριστικά στη συνολική συγκομιδή τίτλων.

Αναλυτικά, οι τίτλοι του Ολυμπιακού προέρχονται από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική πρωταγωνιστική του παρουσία σε όλα τα σπορ.

Η λίστα με τους 340 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι