Ένας ακόμα τίτλος, μία ακόμη κούπα στον Πειραιά! Ο Ολυμπιακός είναι Κυπελλούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26 στο χάντμπολ ανδρών, μετά την επικράτησή του με σκορ 33-29 επί της ΑΕΚ, στον τελικό του Final Four που διεξήχθη στο Καματερό.

Οι ερυθρόλευκοι με τη νίκη τους απέναντι στην ΑΕΚ με 33-29 κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας στο Χάντμπολ και έφτασαν τους 340, συνεχίζοντας να γιγαντώνουν τον μύθο τους.

Η λίστα με τους 340 τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 72 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)