Απρόοπτο με το Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αμερικάνος ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα και τέθηκε εκτός προπόνησης. Κάτι που καθιστά τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (30/3, 19:00) αμφίβολη.

Μέρος στην προπόνηση των «πράσινων» δεν πήραν και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ (κάταγμα στο μετακάρπιο) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση). Οι δύο τελευταίοι θα απουσιάζουν από το ντέρμπι της Δευτέρας.

Ο Ισπανός ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε για δεύτερη σερί ημέρα.

Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ενώ ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις προπονήσεις με τους «πράσινους».