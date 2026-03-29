Ελαφρώς πάνω από 538.800 διαμορφώθηκε ο αριθμός των Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθενείας, οι οποίες εκδόθηκαν το 2025 στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

Οι κάρτες αυτές παρέχουν πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή ασφαλισμένων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία, στην Ελβετία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος που ισχύουν για τους ασφαλισμένους των χωρών αυτών.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας χορηγείται δωρεάν σε πολίτες με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Ωστόσο:

– Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Επίσης, δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ούτε δαπάνες, όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

– Δεν καλύπτει τις δαπάνες, αν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει ειδικά για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

– Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Σημειώνεται ότι, όταν μεταφέρεται η συνήθης κατοικία σε μια άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί μέσω του εντύπου S1, αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Πώς εκδίδεται η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Με βάση τις οδηγίες του e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, πατώντας τον σύνδεσμο «Είσοδος στην υπηρεσία», με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου ή μέσω του gov.gr.

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

– Αν η αίτηση αφορά τον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Άμεσα ασφαλισμένος».

– Αν η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του άμεσα ασφαλισμένου. Στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Έμμεσα ασφαλισμένος» και, στη συνέχεια, να καταχωρηθούν ο ΑΜΚΑ και τα λατινικά στοιχεία του ονοματεπώνυμου του έμμεσα ασφαλισμένου.

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και μετά να λάβουν την κάρτα ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί επίσης να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ μπορούν να μεταβούν και στα ΚΕΠ, για να αιτηθούν την έκδοσή της.