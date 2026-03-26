Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή 27/03/2026 και ώρα 14:00 έως και τη Δευτέρα 30/03/2026 και ώρα 11:00 δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών μετάπτωσης του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, στο πλαίσιο έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του φορέα.

Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

– Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

– Πιστοποίηση Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων και Εξουσιοδότηση Εξωτερικών Χρηστών

– Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων

– Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

– Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου

Επίσης, oι υπηρεσίες μητρώου του νέου ΟΠΣ:

– Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών και Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη Κοινών Επιχειρήσεων

– Απογραφή και Μεταβολή Ασφαλισμένων

– Ενιαία Καρτέλα/Dashboard Πολίτη

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα, προκειμένου να περιοριστεί η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Προς διευκόλυνση των συναλλασσόμενων, παρατείνονται οι προθεσμίες για την υποβολή Α.Π.Δ. του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:

– Α.Π.Δ. Δημοσίου, μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (01/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026

– Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου 2026 (02/2026) μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2026.

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.