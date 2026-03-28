Η βασίλισσα Καμίλα του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρωταγωνιστήσει σε νέο ντοκιμαντέρ του BBC, αφιερωμένο στη δύναμη της ανάγνωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να μεταμορφώσει ζωές. Το φιλμ εξετάζει τη σημασία των βιβλίων ως πηγή έμπνευσης, γνώσης και ψυχικής ισορροπίας.

Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, η σύζυγος του βασιλιά Καρόλου μιλά για τις παιδικές της αναμνήσεις που καλλιέργησαν το πάθος της για το διάβασμα. Αναφέρεται στην αγάπη του πατέρα της, ταγματάρχη Μπρους Σαντ (Bruce Shand), για τον γραπτό λόγο και στη δύναμη που του προσέφερε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παράλληλα, αποκαλύπτει πώς εκείνος της μετέδωσε την αγάπη του για το βιβλίο.

Πριν από λίγες ημέρες, η ίδια παρέθεσε δεξίωση στο Κλάρενς Χάους για τον εορτασμό της πέμπτης επετείου της φιλανθρωπικής της οργάνωσης «The Queen’s Reading Room», μιας λέσχης βιβλίου που γεννήθηκε από την κοινοποίηση προτάσεων για ανάγνωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ντοκιμαντέρ και η πολιτιστική του σημασία

Η παραγωγή του BBC, σε συνεργασία με το Βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα προβληθεί αργότερα μέσα στη χρονιά, στο πλαίσιο του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης (National Year of Reading). Πρόκειται για μια πανεθνική εκστρατεία που στοχεύει στην αναζωογόνηση της σχέσης των Βρετανών με τα βιβλία, προωθώντας την ανάγνωση ως πηγή χαράς και προσωπικής ανάπτυξης.

«Ελπίζουμε να εμπνεύσουμε ανθρώπους όλων των ηλικιών να πιάσουν στα χέρια τους ένα βιβλίο, να δουν τον κόσμο με νέους τρόπους και, ενδεχομένως, να αλλάξουν τις ζωές τους», δήλωσε η Σούζι Κλάιν (Suzy Klein), επικεφαλής του Τμήματος Τεχνών και Κλασικής Μουσικής της τηλεόρασης του BBC. «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η βασίλισσα, μια αφοσιωμένη αναγνώστρια και υπέρμαχος της λογοτεχνίας, βρίσκεται στην καρδιά αυτού του νέου εγχειρήματος», πρόσθεσε.

Οι ιστορίες και οι άνθρωποι πίσω από τα βιβλία

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που ανακάλυψαν τη χαρά της ανάγνωσης και τη χρησιμοποίησαν ως εργαλείο αλλαγής. Περιλαμβάνει αφηγήσεις από άτομα που βρήκαν παρηγοριά στα βιβλία ενώ βρίσκονταν στη φυλακή, αλλά και από άλλους που κατάφεραν να ξεπεράσουν την κατάθλιψη μέσα από τη λογοτεχνία.

Σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Τόμπι Τράκμαν (Toby Trackman), η ταινία τεκμηριώνει επιστημονικά στοιχεία που αναδεικνύουν τη θετική επίδραση της ανάγνωσης στην υγεία και την ψυχική ευεξία. Το έργο φιλοδοξεί να δείξει πως η επαφή με τη λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο και πηγή δύναμης.

Η δεξίωση στο Κλάρενς Χάους

Στην εκδήλωση που διοργάνωσε η βασίλισσα Καμίλα παρέστησαν εξέχουσες προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, όπως οι συγγραφείς Λι Τσάιλντ (Lee Child), Τζότζο Μόις (Jojo Moyes), Σελίνα Μπράουν (Selina Brown) και Μπεν Όκρι (Sir Ben Okri). Παρόντες ήταν επίσης οι ηθοποιοί Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci) και Σιγκούρνι Γουίβερ (Sigourney Weaver).

Κατά την ομιλία της, η βασίλισσα υπογράμμισε ότι η φιλανθρωπική της οργάνωση δημιουργήθηκε με έναν «απλό στόχο: να μοιραστώ τη δια βίου πεποίθησή μου ότι τα βιβλία κάνουν τη ζωή μας καλύτερη».