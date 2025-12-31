Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως σχετικά με μια τραυματική εμπειρία που βίωσε στην εφηβεία της, όταν δέχθηκε επίθεση μέσα σε τρένο. Η αποκάλυψη έγινε σε συνέντευξή της στο BBC, όπου περιέγραψε την οργή και το σοκ που ένιωσε μετά το περιστατικό.

“Όταν ήμουν έφηβη, δέχτηκα επίθεση μέσα σε ένα τρένο… Θυμάμαι τότε πόσο οργισμένη ήμουν”, ανέφερε η βασίλισσα Καμίλα στη διάρκεια συζήτησης που προβλήθηκε με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Όπως εξήγησε, δεν γνώριζε τον άνδρα που της επιτέθηκε, αλλά αντέδρασε αμέσως και τον απώθησε.

“Διάβαζα το βιβλίο μου και, ξέρετε, αυτό το αγόρι –ο άνδρας– μου επιτέθηκε και αντιστάθηκα”, είπε η Καμίλα, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης. Η αφήγησή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς η ίδια έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης της στην υποστήριξη θυμάτων βίας.

Η δράση της Καμίλα κατά της βίας

Η 78χρονη βασίλισσα ασχολείται εδώ και χρόνια με φιλανθρωπικές οργανώσεις και εκστρατείες που στοχεύουν στην εξάλειψη της σεξουαλικής και ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα, στηρίζει ενεργά τα θύματα και προωθεί την ενημέρωση της κοινωνίας για το ζήτημα.

Η επίθεση εις βάρος της είχε αναφερθεί για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο, όταν η εφημερίδα Times προδημοσίευσε αποσπάσματα από βιβλίο σχετικά με τη βασιλική οικογένεια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η μαρτυρία και οι λεπτομέρειες του περιστατικού

“Θυμάμαι να κατεβαίνω από το τρένο, να με βλέπει η μητέρα μου και να με ρωτάει ‘Γιατί είναι όρθιες οι τρίχες του κεφαλιού σου και γιατί σου λείπει ένα κουμπί από το παλτό σου;'”, αφηγήθηκε η Καμίλα. “Ήμουν έξαλλη γι’ αυτό και κατά κάποιο τρόπο υπέβοσκε για πολλά χρόνια”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το βιβλίο, το περιστατικό συνέβη σε τρένο με προορισμό τον σταθμό Πάντινγκτον του Λονδίνου, όταν η Καμίλα ήταν 16 ή 17 ετών. Όπως αναφέρεται, η νεαρή τότε Καμίλα αντέδρασε χτυπώντας τον άνδρα με το παπούτσι της, ενώ στη συνέχεια τον υπέδειξε σε αξιωματούχο του σταθμού, ο οποίος προχώρησε στη σύλληψή του.

Η βασίλισσα, δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Καρόλου που ανήλθε στον θρόνο το 2022, δεν επιβεβαίωσε αυτές τις λεπτομέρειες στη συνέντευξή της, ωστόσο η δημόσια τοποθέτησή της θεωρείται σημαντική για την ευαισθητοποίηση γύρω από τη βία κατά των γυναικών.