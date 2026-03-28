Δώδεκα τόνοι από σοκολάτες KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς άγνωστοι δράστες έκλεψαν το φορτηγό που τις μετέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της ελβετικής εταιρείας τροφίμων Nestlé.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το φορτηγό, το οποίο μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα σειρά KitKat, ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία με προορισμό την Πολωνία, όπου θα γινόταν η διανομή των προϊόντων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το όχημα δεν έφτασε ποτέ στον τελικό του προορισμό.

Μέχρι στιγμής, τόσο το φορτηγό όσο και το πολύτιμο φορτίο παραμένουν άφαντα, ενώ η Nestlé δεν έχει αποκαλύψει το σημείο στο οποίο χάθηκαν τα ίχνη τους.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η KitKat διευκρίνισε ότι οι χαμένες μπάρες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Όποιος σαρώσει τους συγκεκριμένους κωδικούς θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την εταιρεία.

«Αν και εκτιμούμε το εξαιρετικό γούστο των δραστών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», ανέφερε χαρακτηριστικά η KitKat.