Με κεντρικό σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!» πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο εργατικών σωματείων, οργανώσεων των ΕΒΕ και μαζικών φορέων στο κέντρο της Αθήνας. Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα και κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Στο συλλαλητήριο παρευρέθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ αντιπροσωπεία των σωματείων είχε συνάντηση με τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκαν αιτήματα για απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και για μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής, Γιώργος Στεφανάκης, χαρακτήρισε την κυβερνητική απάντηση περί δημοσιονομικής σταθερότητας ως «πρόκληση όταν ετοιμάζονται να δώσουν άλλα 7 δισ. ευρώ για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς».

Τα σωματεία άπλωσαν γιγαντοπανό μπροστά από τη Βουλή με το μήνυμα «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο – να κλείσουν οι βάσεις ΗΠΑ – ΝΑΤΟ. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα». Οι διαδηλωτές συνέχισαν προς την πρεσβεία των ΗΠΑ, με το πανό της Ομοσπονδίας Οικοδόμων να δίνει τον τόνο: «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών – Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου».

Μαζική συμμετοχή και συνθήματα ενάντια στον πόλεμο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας, ακούγονταν συνθήματα όπως «δολοφόνοι – δολοφόνοι» και «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί». Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά μετέφερε μήνυμα αγώνα μέσα από το πανό του που έγραφε: «Όλα τα παράσιτα που ζούνε στα σαλόνια, μας ρίχνουν στην ανέχεια μοιράζοντας κουπόνια. Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός».

Αντίστοιχα, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής απαίτησε «Να κλείσουν οι βάσεις – ορμητήρια – στόχοι», ενώ ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διερωτήθηκε «για του αφέντη το φαΐ να σκοτώνονται οι λαοί;».

Έξω από τα γραφεία της ΕΕ γράφτηκε το σύνθημα «Έξω η Ελλάδα από το σφαγείο του πολέμου», ενώ διαδηλωτές έκαψαν τη σημαία της ΕΕ φωνάζοντας «Φονιάδες, ληστές, υποκριτές είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές».

Τοποθετήσεις συνδικαλιστών και εργαζομένων

Ο πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Σωματείου εργαζομένων στην ΕΤΕΜ – COSMOS, Βαγγέλης Παπαϊωάννου, ανέφερε πως οι εργαζόμενοι πληρώνουν ήδη τις συνέπειες του πολέμου, με την ακρίβεια να πλήττει τα νοικοκυριά. Ο νέος στρατευμένος Γιώργος Υφαντής δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συγκέντρωση, ενώνoντας τη φωνή του με τα εκατοντάδες σωματεία και φορείς που ζητούν να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στο πολεμικό μακελειό.

Ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, τόνισε ότι «ο βρώμικος πόλεμος φέρνει νέα χτυπήματα στα εργατικά – λαϊκά δικαιώματα» και ανακοίνωσε κινητοποιήσεις του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 Μαΐου. Παράλληλα, κατήγγειλε την αύξηση του κατώτατου μισθού ως «κοροϊδία», επισημαίνοντας πως στην ουσία πρόκειται για μείωση, λόγω πληθωρισμού.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Αττικής, Ιάσονας Καπλάνης, διερωτήθηκε: «Πόσο άλλο να αντέξει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση;», ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης ΕΒΕ Ελευσίνας, Βαγγέλης Γκίνης, ζήτησε απαντήσεις για τη χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Ελευσίνας.

Μηνύματα αγώνα και κάλεσμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων

Ο Γιώργος Στεφανάκης επεσήμανε ότι «ο πόλεμος που διεξάγεται στη Μ. Ανατολή είναι πόλεμος για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων» και κάλεσε τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να παλέψουν χωρίς εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Μάρκος Μπεκρής, υπογράμμισε πως «οι εργαζόμενοι βρίσκονται στον δρόμο για να ορθώσουν ανάστημα» και πως «δεν θα κάνουν καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους». Αναφερόμενος στην εμπλοκή της χώρας, σημείωσε: «Ποια ασφάλεια; Για τον ναυτεργάτη που τον στέλνουν σε εμπόλεμες ζώνες να υπογράψει ‘θανατόχαρτο’;».

Κλείνοντας, ο Μ. Μπεκρής κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, τονίζοντας: «Καμία θυσία για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους! Καμιά εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης και όσων τη στηρίζουν!».