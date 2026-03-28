Χαλαζόπτωση πρωτοφανούς έντασης έπληξε το απόγευμα το Πάπιγκο, μεταμορφώνοντας μέσα σε λίγα λεπτά το τοπίο σε σκηνικό απόλυτου χειμώνα.

Το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό, που το οδόστρωμα καλύφθηκε από παχύ στρώμα χαλαζιού, όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό από το epiruspost.gr, καθιστώντας την κυκλοφορία σχεδόν αδύνατη. Η ολισθηρότητα του δρόμου προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Πολλοί οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις στροφές του χωριού, αδυνατώντας να ελέγξουν τα οχήματά τους πάνω στον «λευκό τάπητα» που σχημάτισε το χαλάζι. Οι εικόνες θύμιζαν έντονη χιονόπτωση, καθώς το ύψος της συσσώρευσης ήταν εντυπωσιακό.

Ο Δήμος Ζαγορίου και η Πολιτική Προστασία αντέδρασαν άμεσα, επιστρατεύοντας αποχιονιστικά μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται προς τα ορεινά, καθώς κατά τόπους εξακολουθούν να εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.