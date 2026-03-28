Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03) στην Ξάνθη, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της πόλης και των γύρω περιοχών. Το φαινόμενο δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες, που θύμιζαν περισσότερο χειμώνα και χιονόπτωση παρά άνοιξη.

Το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση σε πολλές συνοικίες, καλύπτοντας πλήρως το οδόστρωμα και τις σκεπές των σπιτιών. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε λευκό τοπίο, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία στους κατοίκους.

Η διάρκεια του φαινομένου ήταν αξιοσημείωτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μικροπροβλήματα στην κυκλοφορία και να αυξηθεί η προσοχή των οδηγών. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η ένταση της χαλαζόπτωσης ήταν από τις πιο ισχυρές των τελευταίων ετών.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στην Ροδόπη, όπου οι δρόμοι καλύφθηκαν επίσης από χαλάζι. Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, σημειώθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.