Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 αναμένονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 19 στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί ή νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς. Θερμοκρασία από 6 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις από το πρωί, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, εξασθενούν από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι. Άνεμοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 16 βαθμούς.

Αττική: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές της χώρας και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, φτάνοντας τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 αναμένεται βελτιωμένος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Κρήτη. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, με σποραδικές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς ως προς τις ελάχιστες τιμές.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 προβλέπεται κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, τοπικά πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο στις ελάχιστες τιμές.