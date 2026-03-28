Μια κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην Καλλιθέα, όταν οδηγός αυτοκινήτου αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο, προκαλώντας μια θεαματική καταδίωξη στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός εισήλθε ανάποδα στην οδό Πειραιώς, βάζοντας σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα. Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, κατέγραψε καρέ-καρέ την ένταση της καταδίωξης, με το λευκό αυτοκίνητο να κινείται επικίνδυνα και τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ να το ακολουθούν σε μικρή απόσταση.

Ο 30χρονος οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνέχισε την ξέφρενη πορεία του μπαίνοντας ανάποδα σε στενά, ενώ φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν. Τελικά, μαζί με τον συνεπιβάτη του, εγκατέλειψαν το όχημα στην περιοχή του Ταύρου. Οι δύο άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, τρέχοντας μέσα στα στενά της περιοχής. Ωστόσο, εντοπίστηκαν γρήγορα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τους καταδίωξαν και τους συνέλαβαν.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, στον οδηγό βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.