Ένας 27χρονος γνωστός στο ευρύ κοινό τράπερ συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (18/3) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή των Πατησίων, ύστερα από καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μοτοσικλέτα που κινούνταν στην οδό Καυταντζόγλου στα Πατήσια και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν, αγνοώντας τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με τους άνδρες της ΔΙΑΣ να καταφέρνουν τελικά να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα στην οδό Δημητρίου Ράλλη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να πέταξαν ένα αντικείμενο στο οδόστρωμα, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο για ένα μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και για απείθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 27χρονος φέρεται να είναι ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της τραπ μουσικής, ενώ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.