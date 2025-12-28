Ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ, Ivan Greko. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές.

Ο τράπερ συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα μαζί με δύο ακόμη άτομα, λίγο πριν τις 18:00. Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος που απασχολούσε τις αρχές στο πλαίσιο υπόθεσης υπεξαίρεσης, στην οδό Κύπρου.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης. Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ακόμη ένα άτομο για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το όχημα που οδηγούσαν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.