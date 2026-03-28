Με φόντο ένα εντυπωσιακό χρυσό τρακτέρ Fendt 1167 Vario και τη συμμετοχή 800 παραγωγών, ο Πρόεδρος Τραμπ μετέτρεψε τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου σε πεδίο επίδειξης της νέας αγροτικής του ατζέντας. Η εκδήλωση συνδύασε την πολιτική ουσία με το γνώριμο επικοινωνιακό στυλ του Προέδρου, ο οποίος συνοδευόταν από την Υπουργό Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς.

Τα 3 Σημεία-Κλειδιά της Εκδήλωσης

OnlyFarms.gov: Η κυβέρνηση λάνσαρε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα (με όνομα-λογοπαίγνιο) που επιτρέπει στους αγρότες να υπολογίζουν τα οικονομικά οφέλη από τις κυβερνητικές αποφάσεις ανά πολιτεία. Ενίσχυση Ρευστότητας: Ανακοινώθηκε αύξηση των εγγυήσεων στα δάνεια της SBA από το 75% στο 90%, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια για μικρές αγροτικές επιχειρήσεις. Μείωση Κόστους: Οι νέες οδηγίες της EPA για τους αισθητήρες καυσαερίων στα τρακτέρ υπόσχονται εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον κλάδο.

Τραμπ: «Μόλις σας έδωσα 12 δισεκατομμύρια δολάρια» σε οικονομική βοήθεια τον περασμένο Δεκέμβριο

Ο Τραμπ υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους την οικονομική βοήθεια των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του στέκεται δίπλα στους παραγωγούς που πλήττονται από το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις διεθνείς εμπορικές εντάσεις.

«Και είτε βρέχει είτε όχι, δεν σας πειράζει», είπε χαμογελώντας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το ένα πράγμα που ξέρω για τους αγρότες είναι ότι δεν τους νοιάζει ο καιρός».

Ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή τους, λέγοντας: «Είστε πολύ, πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι».

Ο Τραμπ στάθηκε ανάμεσα σε δύο τρακτέρ, ένα χρυσό και ένα βαμμένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, με το πρώτο να τραβά ιδιαίτερα την προσοχή του. «Αυτό είναι ένα υπέροχο τρακτέρ. Ένα χρυσό τρακτέρ. Κάποιος σίγουρα με είχε στο μυαλό του», είπε γελώντας. «Είναι ένα απίθανο τρακτέρ».

Το χρυσό τρακτέρ ήταν μοντέλο Fendt 1167 Vario, προσφορά της AGCO Corporation, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αγροτικού εξοπλισμού στον κόσμο, κατασκευασμένο στη Μινεσότα.