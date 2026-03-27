Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Γκασάν Σαλαμέ, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ στον νότο της χώρας ως «εισβολή», τονίζοντας ότι ολόκληρα χωριά έχουν καταστραφεί και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.

«Μια εισβολή, όχι περιορισμένη επιχείρηση», χαρακτήρισε ο Λιβανέζος υπουργός Πολιτισμού Γκασάν Σαλαμέ, την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη χώρα του, μιλώντας την Παρασκευή σε πρωινή εκπομπή του Euronews.

Ο Λίβανος ενεπλάκη πιο ενεργά στη σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου, όταν η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ και το Τελ Αβίβ άρχισε να βομβαρδίζει το Λίβανο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας, ενώ οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.000, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές και ιατρικές αποστολές.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου δηλώνει ότι το Ισραήλ «απειλεί την κυριαρχία του Λιβάνου» και προτίθεται να καταθέσει σχετική προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ανησυχία για νέα φάση της σύγκρουσης

Μιλώντας αποκλειστικά στο Euronews, ο Σαλαμέ ανέφερε ότι η σύγκρουση έχει εισέλθει σε πιο επικίνδυνη φάση, επισημαίνοντας μια «αλλαγή» στη στρατηγική του Ισραήλ επί του πεδίου. Εξέφρασε την ανησυχία ότι τα σχέδια για ζώνη ασφαλείας νότια του ποταμού Λιτάνι ενδέχεται να υποκρύπτουν μακροπρόθεσμη εδαφική διεκδίκηση.

Όπως ανέφερε, η τρέχουσα προσέγγιση διαφοροποιείται από προηγούμενες, καθώς αυτή τη φορά ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο ισοπεδώνονται, χωρίς να απομένουν υποδομές ή προϋποθέσεις για την επιστροφή των αμάχων.

Παράλληλα, ο υπουργός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρές τις ανθρωπιστικές συνέπειες, σημειώνοντας ότι οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο περίπου ένας στους πέντε Λιβανέζους.

Ανθρωπιστική κρίση και διπλωματικές κινήσεις

Η περιοχή του νότιου Λιβάνου, που συνορεύει με το Ισραήλ, κατοικείται κυρίως από σιίτες μουσουλμάνους και θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ερωτηθείς αν η λιβανέζικη κυβέρνηση στηρίζει επαρκώς τους πολίτες, ο Σαλαμέ παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Ασθενοφόρα και ανθρωπιστικά κομβόι έχουν δεχθεί πλήγματα, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας. Την ίδια ώρα, ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη δημιουργία περισσότερων από 700 καταφυγίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Την παροχή βοήθειας δυσκολεύουν και οι συνεχιζόμενες μάχες μεταξύ Χεζμπολάχ και ισραηλινού στρατού. Και οι δύο πλευρές έχουν αναφέρει απώλειες, ενώ Ισραηλινοί πολίτες έχουν σκοτωθεί από ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον βόρειο Λίβανο.

Τέλος, η Βηρυτός επιχειρεί να ανοίξει διπλωματικό δίαυλο. Ο Σαλαμέ αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της χώρας πρότεινε επίσημα διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ πριν από μερικές εβδομάδες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση.

Πηγή: Euronews