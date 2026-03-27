Σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας εκτός των εγκαταστάσεων, μετά την επίθεση που δέχθηκε ιρανική πυρηνική μονάδα.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, η IAEA ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως η εγκατάσταση παραγωγής «Shahid Rezayee Nejad» στην πόλη Γιαζντ δέχθηκε επίθεση σήμερα και ότι η Υπηρεσία θα εξετάσει το σχετικό περιστατικό.

Ο Γενικός Διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, απηύθυνε έκκληση για «στρατιωτική αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι:

Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν την Παρασκευή εναντίον δεύτερης πυρηνικής εγκατάστασης στο Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF).

Η επίθεση ακολούθησε λίγα μόλις λεπτά μετά το πρώτι πλήγμα σε αντιδραστήρα στα βόρεια της χώρας.

«Εμπλουτισμός ουρανίου»

Όπως ανέφεραν οι IDF, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε εργοστάσιο ουρανίου στην πόλη Γιαζντ, στο κεντρικό Ιράν. Η εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως «η μοναδική του είδους της όπου επεξεργάζονται πρώτες ύλες για τον εμπλουτισμό ουρανίου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι IDF υποστήριξαν ότι «το πλήγμα στερεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς τις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για αυτές τις διαδικασίες και υπονομεύει περαιτέρω το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα όπλων».

Πρώτη επίθεση στο Αράκ

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ισραηλινός στρατός είχε στοχεύσει τον ανενεργό αντιδραστήρα του Αράκ, όπως είχε πράξει και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν τον Ιούνιο, επικαλούμενος «επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ανακατασκευής από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς».

Υπό κατασκευή

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο βαρέος ύδατος αντιδραστήρας του Αράκ βρισκόταν υπό κατασκευή μέχρι πέρυσι. Το βαρύ ύδωρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πλουτωνίου, υλικού που αποτελεί πιθανή οδό για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.