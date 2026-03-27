Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κι οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο δημοσιοποίησαν εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απαγορεύεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να συνεργάζεται με εταιρίες οι οποίες εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού ή του σεξισμού.

Το διάταγμα, που θα τεθεί σε ισχύ σε 30 ημέρες, εγγράφεται στο πλαίσιο των συχνών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των προγραμμάτων για την υποστήριξη της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DEI), συνόλου μέτρων κατά των διακρίσεων σε εφαρμογή κάπου μια δεκαετία.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος και οπαδοί του είναι πεισμένοι πως τα μέτρα αυτά εμποδίζουν τους πιο ικανούς να αποκτούν θέσεις εργασίας και τα χαρακτηρίζουν «αντεστραμμένο ρατσισμό».

«Η κυβέρνησή μου έχει σημειώσει σημαντικές προόδους για να τερματιστούν οι φυλετικές διακρίσεις στην αμερικανική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για τη λεγόμενη ‘διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη’ (DEI)», καυχιέται ο Ντόναλντ Τραμπ στο διάταγμα.

Διατείνεται ακόμη πως οι πολιτικές αυτής της φύσης αυξάνουν τα «κόστη» για τους εργοδότες, ιδίως όσους αναλαμβάνουν κρατικές συμβάσεις, και κρίνει πως αυτή που καταλήγει να επιβαρύνεται τελικά δεν είναι παρά η ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση.

Επομένως στο εξής για να εξασφαλίζουν συμβάσεις με το δημόσιο οι εταιρείες θα οφείλουν στο εξής να συμπεριλαμβάνουν στα συμβόλαια ρήτρα επτά παραγράφων, που τονίζει ιδίως ότι «δεν επιδίδονται σε καμιά ρατσιστική δραστηριότητα DEI».

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σε εκστρατεία για να καταργηθούν τα προγράμματα DEI στη δημόσια διοίκηση, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, καθώς και στον αθλητισμό.

Έθεσε ιδίως σε τεχνική ανεργία όσους δημόσιους λειτουργούς εργάζονταν σε διευθύνσεις για την προώθηση της διαφορετικότητας αφού διέταξε τα τμήματα αυτά να κλείσουν άμεσα.

Τον Αύγουστο του 2025, η κυβέρνησή του ανακοίνωνε ότι θα «επανεξέταζε» κάποιες εκθέσεις στο περίφημο μουσείο Smithsonian της Ουάσιγκτον για να αφαιρεθούν δείγματα «διχαστικού ή κομματικού λόγου» στο πλαίσιο σταυροφορίας εναντίον έργων και λόγου με περιεχόμενο που βρίσκει «woke», υπερβολικά προοδευτικό για τα γούστα της.