Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με το πώς θα μεταφερθεί το Άγιο Φως και θα φτάσει στην Ελλάδα ενόψει του Πάσχα 2026, τη στιγμή που οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συνεχίζονται.

Το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών, υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, απέστειλε επιστολή προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των εορτασμών και κατ’ επέκταση για την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους λατρείας, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην αγιοταφική κοινότητα.

Εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Παρά τις δυσκολίες, η πρόθεση των εκκλησιαστικών Αρχών παραμένει να τελεστεί η γιορτή της Χριστιανοσύνης με ασφάλεια και κατά τον καθιερωμένο τρόπο.

Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, η διαδικασία για το Άγιο Φως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά με περιορισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιτραπεί η παρουσία έως και 50 ατόμων στην τελετή.

Σε περίπτωση που η κατάσταση δεν το επιτρέψει, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει εναλλακτικά σενάρια, όπως η αεροπορική μεταφορά του Αγίου Φωτός με κυβερνητικό αεροσκάφος, προσαρμόζοντας τα σχέδια στις εξελίξεις στο πεδίο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι «η δική μας πρόθεση, εμένα προσωπικά, είναι να βρίσκομαι εκεί, να παρακολουθήσω την άγια τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, να το παραλάβω από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να το φέρω στην Ελλάδα».

Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, «η τελετή θα γίνει κανονικά οπωσδήποτε, απλά δεν θα γίνει με το πλήθος πιστών που γινόταν τις προηγούμενες χρονιές».