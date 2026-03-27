Μέσα στο κλίμα πολέμου, το υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας της χώρας μπλοκάρουν τις αποστολές ομάδων προς «εχθρικά» κράτη.

«Η παρουσία εθνικών ομάδων και συλλόγων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και δεν γίνεται να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών και των μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας» αναφέρει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η σχετική ενημέρωση, με το υπουργείο να καλεί την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τους συλλόγους να ενημερώσουν την Ασιατική Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων σε ουδέτερες έδρες.

Όπως αναφέρει ο Ιρανός δημοσιογράφος Erfan Hosseini, μία από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα απαγόρευσης για τις ομάδες του Ιράν είναι η Σαουδική Αραβία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ζήτημα για την Τράκτορ, η οποία είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει την Σαμπάμπ Αλ Αχλί στην Τζέντα για το AFC Champions League Elite.