Μέσα στο κλίμα πολέμου, το υπουργείο Αθλητισμού και Νεολαίας της χώρας μπλοκάρουν τις αποστολές ομάδων προς «εχθρικά» κράτη.
«Η παρουσία εθνικών ομάδων και συλλόγων σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές και δεν γίνεται να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών και των μελών των ομάδων απαγορεύεται μέχρι νεοτέρας» αναφέρει, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η σχετική ενημέρωση, με το υπουργείο να καλεί την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τους συλλόγους να ενημερώσουν την Ασιατική Ομοσπονδία για τη διεξαγωγή αγώνων σε ουδέτερες έδρες.
Όπως αναφέρει ο Ιρανός δημοσιογράφος Erfan Hosseini, μία από τις χώρες που περιλαμβάνονται στη λίστα απαγόρευσης για τις ομάδες του Ιράν είναι η Σαουδική Αραβία.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ζήτημα για την Τράκτορ, η οποία είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει την Σαμπάμπ Αλ Αχλί στην Τζέντα για το AFC Champions League Elite.
🚨 BREAKING: Iran’s Sports Minister has banned Tractor’s trip to Saudi Arabia! 🤯
According to an official statement by the Sports Ministry:
Iran has temporarily banned its national and club teams from playing in countries it considers hostile or unsafe, and will request match… https://t.co/5omuRHTPt0 pic.twitter.com/BSTQHhPAGL
— Erfan Hoseiny 🇮🇷🇦🇪 (@Eri1806) March 26, 2026