Στο πλαίσιο της φιλικής αναμέτρησης με τη Νιγηρία στην Τουρκία, η Εθνική Ιράν τίμησε με συγκινητικό τρόπο τα θύματα πρόσφατης σχολικής τραγωδίας.

Η ομάδα ηττήθηκε 2-1, με το μοναδικό γκολ να σημειώνει ο Μεχντί Ταρέμι, όμως η προσοχή στράφηκε στη συμβολική χειρονομία των παικτών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Φορώντας μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους, κρατούσαν σχολικά σακίδια, τιμώντας τη μνήμη των 175 μαθητριών που σκοτώθηκαν στο Μινάμπ την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η κίνηση αυτή υπογράμμισε τη σοβαρότητα των γεγονότων και απέδειξε πως το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει μέσο ανθρωπιστικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.